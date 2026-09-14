O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (14) que o STF (Supremo Tribunal Federal) tem a obrigação de autorizar a abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, que, segundo ele, precisa ser afastado do cargo.

A declaração foi dada em Belém, na véspera da sessão extraordinária da corte que analisará o relatório da Polícia Federal sobre as relações entre Moraes e Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

"Amanhã vai ser um dos dias mais importantes dos últimos anos do Brasil. É o início de um julgamento que eu tenho certeza que vai fazer com que o Alexandre de Moraes seja oficialmente investigado. Com tudo que já veio à tona, eu acho que não há nenhuma dúvida que pelo menos a maioria do Supremo, no plenário, tem a obrigação de autorizar o início de uma investigação contra ele", disse Flávio.