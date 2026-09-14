O senador Flávio Bolsonaro (PL) marca 42% das intenções de voto no segundo turno e aparece pela primeira vez numericamente à frente do presidente Lula (PT), que tem 40%, aponta pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (14).

O cenário, no entanto, segue de empate técnico, pois a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

A Quaest entrevistou 2.004 eleitores mais em todo o país, de quinta-feira (10) a domingo (13). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%>