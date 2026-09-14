Neymar pede, e Santos anuncia Philippe Coutinho como reforço
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Philippe Coutinho foi anunciado nesta segunda-feira (14) como novo reforço do Santos. O jogador, que estava desempregado, assinou contrato só até o final do Campeonato Brasileiro.
O meio-campista de 34 anos foi um pedido do atacante Neymar, que é amigo e ex-companheiro de seleção brasileira.
Coutinho está sem jogar por um clube desde fevereiro quando rescindiu o contrato com o Vasco.
A última vez que o novo reforço do olvinegro da Baixada esteve em campo foi em 14 de fevereiro, quando o Vasco enfrentou o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca.
Recentemente, o Santos fechou outros três contratos de curta duração (até o final deste ano): com o volante Arthur, com o meia Lima e o meia-atacante Everton Cebolinha. Todos já estrearam no clube paulista, que conseguiu fechar as negociações após derrubar um transfer ban que impedia a chegada de novos jogadores.
Além de Vasco e seleção, Coutinho defendeu Além de Vasco e seleção, Coutinho defendeu Inter de Milão, Espanyol, Liverpool, Bayern de Munique, Barcelona, Aston Villa e Al-Duhail (Qatar). Inter de Milão, Espanyol, Liverpool, Bayern de Munique, Barcelona, Aston Villa e Al-Duhail (Qatar).
O Santos disputa até dezembro o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, faz o jogo de volta contra o Atlético-MG pelas quartas de final, na MRV Arena, em Belo Horizonte.