Grêmio anuncia a contratação do técnico Renato Gaúcho
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O Grêmio anunciou nesta segunda-feira (14) a contratação do técnico Renato Gaúcho.
Renato retorna ao Grêmio para sua quinta passagem como treinador. Ídolo do clube, foi campeão da Libertadores de 2017 e terá a missão de afastar o time da luta contra o rebaixamento e conduzi-lo na reta decisiva da temporada.
Ele está de volta! Como você mesmo um dia falou 'O Grêmio não me chama. O Grêmio me convoca'. Então, Renato, chegou a hora de vivermos nossas glórias mais uma vez juntos. Bem-vindo de volta à tua casa. Bem-vindo de volta ao nosso Grêmio. Grêmio, nas redes sociais
Portaluppi era um dos três nomes avaliados para a suceder Luís Castro. O português foi demitido no último domingo (13), após derrota para o Vasco pelo Brasileiro. A direção também analisou Roger Machado e Luis Zubeldía.
O Tricolor ocupa a 15ª colocação, com 28 pontos, a mesma pontuação do Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Grêmio, até então, não venceu nenhum jogo fora de casa na competição.
O time também disputa a Copa do Brasil. O Grêmio está na semifinal e enfrentará o Atlético-MG.