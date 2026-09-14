O Grêmio anunciou nesta segunda-feira (14) a contratação do técnico Renato Gaúcho.

Renato retorna ao Grêmio para sua quinta passagem como treinador. Ídolo do clube, foi campeão da Libertadores de 2017 e terá a missão de afastar o time da luta contra o rebaixamento e conduzi-lo na reta decisiva da temporada.

Ele está de volta! Como você mesmo um dia falou 'O Grêmio não me chama. O Grêmio me convoca'. Então, Renato, chegou a hora de vivermos nossas glórias mais uma vez juntos. Bem-vindo de volta à tua casa. Bem-vindo de volta ao nosso Grêmio. Grêmio, nas redes sociais