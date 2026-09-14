Juventude bobeia, e Novorizontino assume topo da Série B
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A Série B tem um líder inédito, e ele atende pelo nome de Novorizontino. A equipe do interior paulista, que bateu na trave e desperdiçou o acesso à elite nacional nas últimas três edições do torneio, tomou o topo da tabela após empatar com o Cuiabá e ver o Juventude perder por 2 a 0 em casa para o Athletic-MG. Os dois somam 50 pontos, mas ainda podem ser ultrapassados pelo Vila Nova, que joga na noite desta segunda-feira (14) contra o Avaí.
Rodada recheada
A 28ª rodada da segunda divisão começou agitada e com ainda mais briga no G6. Além dos dois jogos que mudaram o topo da tabela, houve goleada e clássico estadual.
O Novorizontino empatou em casa diante do Cuiabá, mas contou com ajudinha do Juventude. O time do interior de São Paulo saiu atrás no placar, mas cravou o 1 a 1 com o meia Rômulo, um dos destaques do torneio.
O time gaúcho, por sua vez, foi surpreendido em Caxias e perdeu a liderança. O responsável pela zebra foi o Athletic, que cravou dois gols no 2º tempo, com Aponzá e Kauan Lindes, e saltou para a 10ª posição na classificação.
Os paulistas estão na dianteira por causa do saldo de gols. Com os times empatados em 50 pontos, o Novorizontino leva vantagem por ter +23 de saldo contra +13 do Juventude. O Vila Nova, no entanto, ultrapassa a dupla se vencer, pois chega, neste caso, aos mesmos 50 na pontuação com uma vitória a mais.
Clássico empatado e goleada com hat-trick
O Fortaleza perdeu a chance de encostar nos líderes. No clássico contra o Ceará, a equipe cedeu o empate após sair vencendo por 1 a 0 com gol de Vitinho - Melk deixou tudo igual. O Tricolor é o 3º colocado com 48 pontos, enquanto o Vozão é o 15º, com 32.
Por fim, Gustavo Coutinho brilhou em Goiânia. O camisa 9 do Atlético-GO acabou com a partida contra o Criciúma ao marcar três vezes - dois gols saíram ainda no 1º tempo. Gustavo Maia também marcou e fechou o placar em 4 a 0. Outro destaque da partida foi Geovany Soares, que deu quatro assistências. O Criciúma é o 5º, com 47 pontos, e o Atlético-GO vem logo atrás, com 46.
A briga no topo da tabela
- Novorizontino: 50 pontos (28 jogos, 14 vitórias e +23 de saldo)
- Juventude: 50 pontos (28 jogos, 14 vitórias e +13 de saldo)
- Fortaleza: 48 pontos (28 jogos, 13 vitórias e +8 de saldo)
- Vila Nova: 47 pontos (27 jogos, 14 vitórias e +9 de saldo)
- Criciúma: 47 pontos (28 jogos, 13 vitórias e +3 de saldo)
- Atlético-GO: 46 pontos (28 jogos, 12 vitórias e +10 de saldo)
- Operário-PR: 43 pontos (27 jogos, 12 vitórias e +3 de saldo)
- CRB: 42 pontos (27 jogos, 12 vitórias e +1 de saldo)