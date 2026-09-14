A Série B tem um líder inédito, e ele atende pelo nome de Novorizontino. A equipe do interior paulista, que bateu na trave e desperdiçou o acesso à elite nacional nas últimas três edições do torneio, tomou o topo da tabela após empatar com o Cuiabá e ver o Juventude perder por 2 a 0 em casa para o Athletic-MG. Os dois somam 50 pontos, mas ainda podem ser ultrapassados pelo Vila Nova, que joga na noite desta segunda-feira (14) contra o Avaí.

Rodada recheada

A 28ª rodada da segunda divisão começou agitada e com ainda mais briga no G6. Além dos dois jogos que mudaram o topo da tabela, houve goleada e clássico estadual.

O Novorizontino empatou em casa diante do Cuiabá, mas contou com ajudinha do Juventude. O time do interior de São Paulo saiu atrás no placar, mas cravou o 1 a 1 com o meia Rômulo, um dos destaques do torneio.