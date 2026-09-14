O goleiro Vozinha voltou a ficar em evidência no mundo do futebol, mas não por defesas importantes como fez na Copa. Nos últimos dias, o cabo-verdiano cometeu erros, sofreu seu primeiro gol atuando pelo Colo-Colo e tudo isso em meio a um contrato que já está no fim.

A última semana foi assustadora para Vozinha. Neste domingo (13), o goleiro saiu mal do gol após escanteio para o Deportes Concepción, foi antecipado por um rival e viu a bola morrer no fundo das redes —o jogo terminou 1 a 1. Lance parecido havia acontecido no domingo anterior, contra o Huachipato, mas o cabo-verdiano não teve a meta vazada e terminou o duelo com o 0 a 0 no placar.

Os lances bizarros vêm no momento em que Vozinha, enfim, se tornou titular no Colo-Colo. Antes dos duelos contra Deportes Concepción e Huachipato, o goleiro havia estado nos 11 iniciais apenas na vitória sobre o Unión Española por 3 a 0. Ou seja, o gol sofrido neste domingo foi o primeiro dele pelo clube.