Vozinha tem contrato curto e falha depois de recepção estelar
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O goleiro Vozinha voltou a ficar em evidência no mundo do futebol, mas não por defesas importantes como fez na Copa. Nos últimos dias, o cabo-verdiano cometeu erros, sofreu seu primeiro gol atuando pelo Colo-Colo e tudo isso em meio a um contrato que já está no fim.
A última semana foi assustadora para Vozinha. Neste domingo (13), o goleiro saiu mal do gol após escanteio para o Deportes Concepción, foi antecipado por um rival e viu a bola morrer no fundo das redes —o jogo terminou 1 a 1. Lance parecido havia acontecido no domingo anterior, contra o Huachipato, mas o cabo-verdiano não teve a meta vazada e terminou o duelo com o 0 a 0 no placar.
Os lances bizarros vêm no momento em que Vozinha, enfim, se tornou titular no Colo-Colo. Antes dos duelos contra Deportes Concepción e Huachipato, o goleiro havia estado nos 11 iniciais apenas na vitória sobre o Unión Española por 3 a 0. Ou seja, o gol sofrido neste domingo foi o primeiro dele pelo clube.
O contrato de Vozinha, inclusive, está na reta final. O cabo-verdiano assinou com o Colo-Colo em agosto e firmou vínculo de apenas seis meses. Isso significa que ele deve jogar apenas a reta final do Campeonato Chileno —faltam sete rodadas— e a Copa do Chile pelo clube, a menos que renove.
Quem perdeu a vaga com a entrada de Vozinha foi o goleiro Gabriel Maureira. O jovem, de 19 anos, vinha sendo o detentor do posto ao longo da temporada no Colo-Colo.
Os últimos meses têm sido bem agitados para Vozinha, que tinha carreira discreta antes disso. Após se destacar na Copa do Mundo, o goleiro virou alvo de diversos clubes no mercado —ele estava livre após deixar o GD Chaves, de Portugal, antes do Mundial. O cabo-verdiano chegou a destacar que queria um time que o quisesse por questões esportivas e, não, por marketing.
A chegada ao Colo-Colo foi de nível estelar. Vozinha teve idas e vindas nas negociações, mas chegou a Santiago recepcionado com muita festa. No dia da apresentação, sua camisa chegou ao estádio do clube de paraquedas.
O próximo compromisso de Vozinha e do Colo-Colo será na terça-feira da próxima semana. A equipe chilena encara o Audax Italiano, às 20h30 (de Brasília), fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Chile.