Corinthians se complica, e Flamengo tem 66,2% de chance de título
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A UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) atualizou o cálculo de chances de título e rebaixamento do Campeonato Brasileiro, após a realização de nove jogos da 27ª rodada neste fim de semana. Com a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, o Corinthians complicou sua situação na luta contra o Z4.
Chances de título
Apesar de vencer, o Flamengo viu a vantagem para o Palmeiras nas estatísticas encurtar. Às vésperas da 27ª rodada, os cariocas tinham 67,1% de chances de título, contra 27,5% dos paulistas. Após os jogos deste fim de semana, o placar ficou em 66,2% a 32,1% - ou seja, a diferença caiu de 39,6% para 34,1%.
Flamengo e Palmeiras seguem a um ponto de distância na tabela do campeonato. O Rubro-Negro venceu o Corinthians por 2 a 1, no Maracanã, neste domingo, e foi a 57 pontos. Já o Palmeiras venceu o clássico contra o São Paulo por 2 a 0, no sábado, no Nubank Parque, e subiu para 56. A dupla é a única com chances relevantes de título.
Athletico-PR e Fluminense viram a distância para os líderes aumentar. Após empatar com o Coritiba por 3 a 3, no Couto Pereira, o Furacão seguiu na terceira posição do Brasileirão, com 46 pontos. O Tricolor das Laranjeiras, por sua vez, perdeu para o Atlético-MG e estacionou nos 45 pontos, em quarto.
- Flamengo: 66,2% (era de 67,1%)
- Palmeiras: 32,1% (era de 27,5%)
- Athletico-PR: 0,85% (era de 1,8%)
- Fluminense: 0,39% (era de 1,8%)
- Bahia: 0,27% (era de 0,69%)
- Cruzeiro: 0,12% (era de 0,97%)
- Atlético-MG: 0,031% (era de 0,044%)
- Red Bull Bragantino: 0,003% (era de 0,025%)
- Coritiba: 0,003% (era de 0,012%)
Batalha contra o rebaixamento
O Corinthians sofreu a quinta derrota seguida no campeonato e se complicou na parte inferior. O risco de queda do Alvinegro foi de 8,9% para 14,6% depois do revés diante do Flamengo, que manteve a equipe na 13ª posição, com 32 pontos - a quatro da zona de rebaixamento.
As situações de Vasco e Internacional, por outro lado, melhoraram bastante. Em confrontos diretos do Z4, o Cruz-Maltino venceu o Grêmio fora de casa, por 2 a 1, e o Colorado bateu a Chapecoense na Arena Condá, também por 2 a 1. Os dois seguem no Z4, com 28 pontos, mas diminuíram o índice de risco de queda: os cariocas agora têm 39,3% de chance, e os gaúchos, 57,4%.
A Chapecoense é a lanterna e soma mais de 99% de risco de queda. O Remo é o segundo com mais chances de cair, mas ainda não jogou na rodada - o confronto contra o Bahia acontecerá nesta segunda-feira (14), às 20h, na Arena Fonte Nova. Na sequência, vêm Inter, Grêmio, Vasco e Mirassol.
- Chapecoense: 99,03% (era de 97,5%)
- Remo: 84,6% (era de 83,3%)
- Internacional: 57,4% (era de 73,4%)
- Grêmio: 46,1% (era de 27,1%)
- Vasco da Gama: 39,3% (era de 59,9%)
- Mirassol: 35,5% (era de 25,9%)
- Corinthians: 14,6% (era de 8,9%)
- Botafogo: 7,0% (era de 5,8%)
- Vitória: 6,7% (era de 7,8%)
- São Paulo: 6,2% (era de 2,6%)
- Santos: 2,0% (era de 6,1%)
- Bragantino: 1,2% (era de 1,1%)
- Coritiba: 0,37% (era de 0,28%)
- Atlético-MG: 0,040% (era de 0,27%)
Tabela do Brasileiro
- Flamengo - 57 pontos
- Palmeiras - 56 pontos
- Athletico-PR - 46 pontos
- Fluminense - 45 pontos
- Bahia - 43 pontos*
- Cruzeiro - 42 pontos
- Atlético-MG - 39 pontos*
- Coritiba - 38 pontos
- Bragantino - 36 pontos*
- Santos - 35 pontos*
- São Paulo - 33 pontos*
- Vitória - 33 pontos
- Corinthians - 32 pontos
- Botafogo - 32 pontos*
- Mirassol - 29 pontos
- Grêmio - 28 pontos*
- Vasco da Gama - 28 pontos*
- Internacional - 28 pontos
- Remo - 23 pontos*
- Chapecoense - 17 pontos*
*um jogo a menos