A UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) atualizou o cálculo de chances de título e rebaixamento do Campeonato Brasileiro, após a realização de nove jogos da 27ª rodada neste fim de semana. Com a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, o Corinthians complicou sua situação na luta contra o Z4.

Chances de título

Apesar de vencer, o Flamengo viu a vantagem para o Palmeiras nas estatísticas encurtar. Às vésperas da 27ª rodada, os cariocas tinham 67,1% de chances de título, contra 27,5% dos paulistas. Após os jogos deste fim de semana, o placar ficou em 66,2% a 32,1% - ou seja, a diferença caiu de 39,6% para 34,1%.

Flamengo e Palmeiras seguem a um ponto de distância na tabela do campeonato. O Rubro-Negro venceu o Corinthians por 2 a 1, no Maracanã, neste domingo, e foi a 57 pontos. Já o Palmeiras venceu o clássico contra o São Paulo por 2 a 0, no sábado, no Nubank Parque, e subiu para 56. A dupla é a única com chances relevantes de título.