O atacante Felipe Teresa, destaque do time sub-20 do Palmeiras, manifestou-se nas redes sociais neste domingo após ser acusado de violência doméstica pela ex-esposa, Marcelle Barbosa. A denúncia resultou no afastamento do atleta pelo clube alviverde.

Felipe Teresa publicou uma nota oficial e evitou responder diretamente às acusações da ex-companheira. "No que diz respeito à suposta agressão mencionada nas publicações, os fatos serão devidamente discutidos, esclarecidos e provados em juízo, no âmbito próprio e com observância do contraditório e da ampla defesa", diz texto divulgado nos stories do Instagram.

Violências relatadas por Marcelle Barbosa não foram confirmadas nem negadas pelo atleta do Palmeiras. A ex-esposa do jogador disse ter recebido chutes e um soco no nariz durante uma discussão na estrada, no dia 15 de agosto. Na ocasião, os dois estavam viajando de São Paulo para o Rio de Janeiro, acompanhados do filho Davi, de um ano e oito meses.