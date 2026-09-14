Felipe Teresa se manifesta após ser acusado de agredir a ex
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O atacante Felipe Teresa, destaque do time sub-20 do Palmeiras, manifestou-se nas redes sociais neste domingo após ser acusado de violência doméstica pela ex-esposa, Marcelle Barbosa. A denúncia resultou no afastamento do atleta pelo clube alviverde.
Felipe Teresa publicou uma nota oficial e evitou responder diretamente às acusações da ex-companheira. "No que diz respeito à suposta agressão mencionada nas publicações, os fatos serão devidamente discutidos, esclarecidos e provados em juízo, no âmbito próprio e com observância do contraditório e da ampla defesa", diz texto divulgado nos stories do Instagram.
Violências relatadas por Marcelle Barbosa não foram confirmadas nem negadas pelo atleta do Palmeiras. A ex-esposa do jogador disse ter recebido chutes e um soco no nariz durante uma discussão na estrada, no dia 15 de agosto. Na ocasião, os dois estavam viajando de São Paulo para o Rio de Janeiro, acompanhados do filho Davi, de um ano e oito meses.
O atacante esclareceu no documento que "jamais abandonou seu filho". A afirmação rebate uma parte do depoimento de Marcelle, em que ela relata ter recebido apenas uma quantia de R$ 1.000 do jogador para custear as despesas com Davi desde a separação do casal.
Marcelle voltou a morar em uma comunidade no Rio de Janeiro com Davi. De acordo com seu relato, a criança está sem plano de saúde, sem creche e segue com seus pertences em São Paulo, onde o casal vivia. "Ele não está nem aí", disse a mulher sobre o comportamento de Felipe diante da situação.
O jogador afirmou que não discutirá os fatos por meio da imprensa e das redes sociais para preservar o filho. De acordo com a nota, todas as questões relacionadas ao caso serão tratadas "exclusivamente por seus advogados, aos quais caberá a adoção das providências jurídicas que se mostrarem necessárias.
Leia a nota de Felipe Teresa
Felipe Teresa, por meio desta nota, informa que tem plena ciência dos fatos recentemente divulgados e que já está adotando, por intermédio de seus advogados, todas as medidas jurídicas cabíveis para a adequada apuração dos acontecimentos e o resguardo de seus direitos.
No que diz respeito à suposta agressão mencionada nas publicações, os fatos serão devidamente discutidos, esclarecidos e provados em juízo, no âmbito próprio e com observância do contraditório e da ampla defesa.
Felipe esclarece, ainda, que jamais abandonou seu filho, repudiando qualquer afirmação que possa sugerir o contrário.
Considerando que a situação envolve menor de idade e em respeito à sua intimidade, privacidade e melhor interesse, Felipe Teresa não fará qualquer exposição pública acerca de circunstâncias familiares, tampouco apresentará detalhes que possam, direta ou indiretamente, ampliar a exposição do menor.
Com o propósito de preservar o menor, abster-se-á de responder publicamente às alegações ou de discutir o mérito dos fatos por meio das redes sociais ou da imprensa.
A partir deste momento, quaisquer questões relacionadas ao caso serão tratadas exclusivamente por seus advogados, aos quais caberá a adoção das providências jurídicas que se mostrarem necessárias.
O relato de Marcelle Barbosa
Marcelle disse que decidiu falar publicamente após se sentir humilhada. "É o vídeo que eu nunca imaginei que estaria fazendo. Mas chegou no nível que eu cansei de ficar calada, eu cansei de ouvir tanta besteira, eu cansei de ser humilhada e massacrada por algo que eu não tenho culpa, algo que eu fui uma vítima", iniciou.
Segundo Marcelle, a discussão começou ainda na estrada, quando Felipe quis ir a um baile no Complexo do Alemão -mudando, segundo ela, os planos de um aniversário- e ela se opôs. "Eu falei pra ele que eu não gostaria de ir, e também não gostaria que ele fosse, mas ele insistiu em ir", declarou.
Ela admitiu ter jogado fora as roupas que Teresa usaria na festa durante uma parada na estrada e afirmou que o jogador ficou agressivo, tomando seu celular. "Peguei as roupas e joguei fora. Tomei uma atitude de cabeça quente, mas eu estava muito irritada porque ele tinha mudado os planos. Ele veio pra cima de mim, super agressivo, e pegou meu celular, alegando que o celular era dele."
Marcelle contou que um funcionário de um posto interveio em um momento de confusão e que ela recebeu um chute ao entrar na van. "Eu peguei um guarda-chuva e consegui me defender. Nessa hora, um funcionário do posto viu o que estava acontecendo e se intrometeu. Ele me deu um chute na hora que eu entrei na van", afirmou.
Ela disse que, em uma nova parada, os dois voltaram a discutir e ela levou um soco no nariz. "Eu dei um tapa no rosto dele. Me exaltei novamente, mas ele se exaltou muito mais, porque a reação dele foi me devolver um soco", relatou.
Marcelle afirmou que sangrou e entrou em desespero - e que a agressão ocorreu na frente do filho. "Na mesma hora o meu nariz começou a sangrar, a jorrar sangue. Sujou a roupa do meu filho", disse.
Ela ainda relatou que o grupo seguiu viagem e parou para jantar na Barra da Tijuca, no Rio, mesmo com seus ferimentos. "Eu me limpei, pedi pra sentar no banco da frente, e todo mundo seguiu viagem rindo e bebendo, como se nada tivesse acontecido."
A ex-esposa de Teresa afirmou que procurou uma delegacia logo após o ocorrido, mas só formalizou a denúncia 15 dias depois por medo.