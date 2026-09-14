Uberlândia lota estádio e é campeão da maior Série D da história
| Tempo de leitura: 1 min
O Uberlândia lotou o Parque do Sabiá, empatou com o ASA-AL por 1 a 1 e faturou pela primeira vez o título da Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo (13). Treinada pelo ex-meia Danilo, a equipe mineira havia vencido o jogo de ida da final, no estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca, por 2 a 0.
Em casa, o Uberlândia administrou bem a vantagem no placar agregado. Os dois gols da partida saíram no primeiro tempo: Michel Douglas marcou para o ASA, aos 22 minutos, e chegou ao seu 10º gol na Série D; Marquinhos Calazans, ex-Fluminense e São Paulo, garantiu a igualdade para os mandantes, aos 33.
A equipe mineira é treinada pelo ex-meia Danilo, campeão mundial por São Paulo e Corinthians. Ele acumulou experiências no comando do sub-20 do Corinthians e no profissional do Pouso Alegre-MG, antes de assumir o cargo em junho. O ídolo tricolor e corintiano está aposentado dos gramados desde 2019.
Para o jogo decisivo, o Uberlândia recebeu 36.536 torcedores no Parque do Sabiá. O público é o maior desta edição da Série D e consagrou uma campanha dominante do Alviverde do Triângulo Mineiro. Na competição, a equipe também eliminou Rio Branco-ES, Serra Branca-PB, Portuguesa, CSA-AL e ABC-RN no mata-mata.
Conquista pôs fim a um jejum de mais de 40 anos sem título nacional. O Uberlândia também conquistou a Taça CBF de 1984, competição equivalente à Série B. Durante as décadas de 1970 e 1980, a equipe disputou algumas vezes a primeira divisão do Brasileiro.
Além de Uberlândia e ASA-AL, outras quatro equipes confirmaram vaga na Série C 2027. São elas: Goiatuba-GO, ABC-RN, Gama-DF e Nacional-AM. A Série D deste ano foi a maior da história, com a participação de 96 equipes.