O Uberlândia lotou o Parque do Sabiá, empatou com o ASA-AL por 1 a 1 e faturou pela primeira vez o título da Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo (13). Treinada pelo ex-meia Danilo, a equipe mineira havia vencido o jogo de ida da final, no estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca, por 2 a 0.

Em casa, o Uberlândia administrou bem a vantagem no placar agregado. Os dois gols da partida saíram no primeiro tempo: Michel Douglas marcou para o ASA, aos 22 minutos, e chegou ao seu 10º gol na Série D; Marquinhos Calazans, ex-Fluminense e São Paulo, garantiu a igualdade para os mandantes, aos 33.

A equipe mineira é treinada pelo ex-meia Danilo, campeão mundial por São Paulo e Corinthians. Ele acumulou experiências no comando do sub-20 do Corinthians e no profissional do Pouso Alegre-MG, antes de assumir o cargo em junho. O ídolo tricolor e corintiano está aposentado dos gramados desde 2019.