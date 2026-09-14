A Polícia Federal entregou o conteúdo integral do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro aos gabinetes dos ministros Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Inicialmente, Zanin havia ordenado à PF que os dados fossem remetidos ao gabinete neste domingo (13) até as 23h. O ministro Gilmar Mendes também enviou ofício à PF no mesmo sentido no domingo, assim como Moraes.

Em nota, a PF disse que entregou na manhã desta segunda (14) a cópia dos dados extraídos do celular de Vorcaro aos três ministros.