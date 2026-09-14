A associação chamada Academia Nacional de Cultura (ANC) recebeu cerca de R$ 6,2 milhões em uma suposta triangulação de recursos públicos que chegaram à produtora Go Up Entertainment, do filme "Dark Horse". A ANC é presidida por Karina Ferreira Gama, dona da produtora.

A Polícia Federal ainda não esclareceu que destino a ANC deu a essa verba, conforme aponta o ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), na decisão que autorizou a operação que mirou o esquema de financiamento do filme a respeito de Jair Bolsonaro (PL), realizada na quinta-feira (10).

O financiamento de "Dark Horse" passou a ser investigado depois que o candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) admitiu ter pedido verba a Daniel Vorcaro, do Banco Master, para bancar a obra sobre seu pai. Dos cerca de R$ 130 milhões prometidos pelo ex-banqueiro, R$ 60 milhões teriam sido pagos.