O candidato do PT ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (14) que nunca teve contato com Daniel Vorcaro e voltou a vincular o ex-dono do Banco Master ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que é seu rival na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes.

Durante sabatina na TV Globo, Haddad foi questionado sobre o escândalo do Master e a crise do STF (Supremo Tribunal Federal) e lembrou que o ex-banqueiro financiou as campanhas de Tarcísio e do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022.

"Eu nunca recebi o Daniel Vorcaro na minha vida, nunca estive com ele no mesmo ambiente, nunca recebi mensagem nem telefonema dele, nunca o procurei", afirmou. Segundo ele, sua equipe já alertava que o empresário "era um problema grave", mas "não se sabia o tamanho do problema".