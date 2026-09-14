Moradores de cidades do Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, estão evacuando áreas de casas e comércios com receio das enchentes que atingem a região, onde a situação é crítica.

Dez das 22 cidades que integram a região do Vale do lado paulista estão entre as que mais receberam chuva nas últimas 72 horas, conforme boletim da Defesa Civil divulgado nesta segunda (14).

O município de Iguape foi o mais afetado, com 158 mm de precipitação nas últimas 72 horas, seguido por Itaóca (145 mm), Apiaí (122 mm), Barra do Chapéu (107 mm) e Registro (106 mm).