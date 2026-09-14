A Defesa Civil paulista estuda antecipar o início de sua operação de combate aos efeitos da chuva. A medida é uma resposta aos temporais que atingiram o estado de São Paulo nos últimos dias.

O volume acumulado de água registrado de sexta (11) até esta segunda (14) fugiu aos padrões esperados para o período, de acordo com a avaliação do órgão. .

"Tudo indica que temos um adiantamento. Chuvas que deveriam começar em novembro ou dezembro estão vindo agora", disse à Folha na tarde desta segunda o capitão da PM de São Paulo Maxwel Souza, diretor de Comunicação da Defesa Civil.