A brasileira Gabriella Querino, 26, está desaparecida desde a manhã de sábado (12) após o barco em que estava ter se envolvido em um acidente com outra embarcação, em Veneza, na Itália.

O marido dela, Sean Michieli, 25, pescador italiano que conduzia o barco, foi socorrido em estado grave e teve morte cerebral decretada no domingo (13).

Segundo informações da imprensa italiana, o casal foi visto deixando a ilha de Burano, onde vivia, por volta das 5h. Eles teriam saído para pescar.