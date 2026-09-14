Brasileira desaparece em Veneza após acidente entre embarcações
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A brasileira Gabriella Querino, 26, está desaparecida desde a manhã de sábado (12) após o barco em que estava ter se envolvido em um acidente com outra embarcação, em Veneza, na Itália.
O marido dela, Sean Michieli, 25, pescador italiano que conduzia o barco, foi socorrido em estado grave e teve morte cerebral decretada no domingo (13).
Segundo informações da imprensa italiana, o casal foi visto deixando a ilha de Burano, onde vivia, por volta das 5h. Eles teriam saído para pescar.
Quando o barco do casal estava no canal de Tessera, que leva ao aeroporto Marco Polo, foi atingido por um táxi aquático, que pesa mais de quatro toneladas.
A suspeita é que o táxi estivesse em alta velocidade e que a visibilidade naquela hora fosse reduzida. O taxista já foi ouvido pela polícia. O Ministério Público investiga a hipótese de homicídio náutico.
Sean foi resgatado com vida e levado ao hospital. As buscas por Gabriella continuam a ser feitas.
Ainda não foram localizadas imagens que comprovem que ela estava no barco, que afundou. No domingo, no entanto, uma bolsa com documentos e objetos que seriam da brasileira foi localizada na água, em local próximo ao acidente.
A família da brasileira, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, pede ajuda financeira pelas redes sociais para que a mãe possa viajar para a Itália e acompanhar as buscas. A reportagem entrou em contato por telefone com Maria Eduarda, irmã de Gabriella, mas ela não quis dar entrevista.
Ao jornal Corriere della Sera, disse que a irmã vive na Itália há quase três anos e, há um ano e meio, se relacionava com Sean.
Os dois se casaram em junho em Veneza. Em seu perfil no Facebook, ele publicou fotos do dia da cerimônia. "Nos tornamos uma única coisa e agora sou completo com a mulher dos meus sonhos, que amo loucamente, que me ama e me apoia em tudo", escreveu Sean. Segundo a família dele, Gabriella costumava acompanhar o marido na atividade de pesca.
Nesta segunda (14), além de mergulhadores, bombeiros em motos aquáticas, policiais e um helicóptero trabalhavam nas buscas. A circulação de embarcações no canal de Tessera, movimentado pelo vaivém do aeroporto, chegou a ser interrompida.
O caso tem sido acompanhado pela imprensa nacional e autoridades italianas.
"É uma tragédia que nos atinge profundamente e que torna mais angustiante a espera por notícias sobre Gabriella. Não perdemos a esperança e continuamos a confiar no trabalho incessante daqueles que a estão procurando por ela", disse em nota o prefeito Simone Venturini.
"Continuam sem pausa as buscas por Gabriella Querino", disse o governador do Vêneto, Luca Zaia. "Uma tragédia imensa para uma família que estava apenas começando a construir o próprio futuro", escreveu ele nas redes sociais.
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que acompanha o caso por meio do Consulado-Geral de Milão, que está em contato com a família de Gabriella e com as autoridades italianas.