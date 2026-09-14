O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) pede que o ex-delegado-geral da Polícia Civil Ulisses Gabriel pague até R$ 795 mil por supostas irregularidades na condução e divulgação da investigação sobre a morte do cão Orelha, em Florianópolis.

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A cobrança consta em uma ação de improbidade administrativa. Segundo o MPSC, declarações públicas feitas durante a apuração podem ter configurado violação de sigilo funcional, abuso de autoridade e antecipação de culpa de investigados.