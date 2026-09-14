A operação da Polícia Federal de busca e apreensão contra o deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP) investiga suspeitas de uma "estrutura destinada à comercialização de influência" junto a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Trechos do pedido da PF para a operação desta segunda-feira (14) apontam que o deputado teria despachado com ministros em ação conjunta com Mariângela Fialek, a Tuca, servidora da Câmara dos Deputados que foi assessora de Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Casa.

Cezinha é próximo do ministro André Mendonça e foi quem articulou a indicação dele ao STF e um encontro reservado entre o magistrado e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Nos autos, são citadas conversas sobre ações de relatoria dele e de outros dois membros do Supremo: Kassio Nunes Marques e Gilmar Mendes.