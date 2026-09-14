Os bombeiros localizaram na manhã deste domingo (13) o corpo de uma menina de sete anos, aumentando para seis o número de mortos no desabamento de um prédio sobre uma casa, na Penha, zona leste de São Paulo. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o prédio estava irregular.

O corpo foi retirado do local no início da tarde e as buscas foram finalizadas.

A edificação ruiu por volta das 2h de sábado (12) na rua Tequici. Os escombros atingiram uma residência vizinha, em que morava uma família de imigrantes bolivianos. Além de casa, o imóvel também abrigava a oficina de costura em que eles trabalhavam.