A receita, registrada formalmente pela primeira vez em 1871 no livro de culinária de Elena Molokhovets sob o nome “ Stroganov com mostarda”, era substancial e elegante, perfeita para aquecer as noites geladas de São Petersburgo. Com a Revolução Russa de 1917, a aristocracia se dispersou pelo mundo, e o estrogonofe viajou em suas bagagens. Na década de 1920, imigrantes russos popularizaram a receita na China, onde ela ganhou acompanhamentos de arroz e novos temperos. Após a Segunda Guerra Mundial, o prato desembarcou em Nova York e Paris, incorporando massa de tomate e um toque de conhaque para flambar a carne.

A história do estrogonofe começa no século XIX, em meio ao inverno rigoroso da Rússia czarista. A versão mais célebre atribui a criação do prato a um chef francês a serviço da nobre família Stroganov, conhecida pela opulência e mecenato. Reza a lenda que o conde Pavel Stroganov, já em idade avançada e com dificuldades para mastigar cortes rígidos de carne, precisava de uma refeição macia, mas que mantivesse o requinte digno de sua mesa. O chef então cortou a carne bovina em finas tiras, salteou-as rapidamente para preservar a suculência e envolveu-as em um molho à base de smetana, a coalhada russa, com um toque de mostarda.

Quando o estrogonofe aportou no Brasil, meados do século XX, impulsionado pelos grandes hotéis e pela alta sociedade paulistana e carioca, o paladar nacional fez o que sabe fazer de melhor: uma antropofagia culinária. O prato desceu dos pedestais da alta gastronomia e ganhou o calor dos lares. Substituiu-se a coalhada pelo creme de leite de caixinha ou lata; o purê se revezou com o arroz branco bem soltinho; e, no toque de gênio definitivo, adicionou-se a batata palha, cuja crocância contrasta perfeitamente com a cremosidade do molho.

Para os adultos, o estrogonofe traz a praticidade de uma receita elegante que não exige horas na cozinha, adaptável tanto à carne quanto ao frango ou ao camarão. Para as crianças, é quase uma magia. A combinação suave do molho levemente adocicado (graças ao ketchup que muitos brasileiros adotaram) com a textura ruidosa da batata palha transforma a refeição em um momento lúdico. É o prato oficial das comemorações infantis, das memórias da casa da avó e dos almoços de domingo em família. E assim, o que nasceu no frio da Rússia para consolar um velho conde encontrou, no Brasil, o seu segundo lar: a mesa farta, alegre e calorosa de todos os dias.

Há pratos que servem apenas para alimentar, e há aqueles que parecem desenhados para abraçar. O estrogonofe pertence a essa segunda categoria. É uma iguaria que atravessou séculos e oceanos para se transformar no ápice da comida de conforto entre nós.

Como fazer