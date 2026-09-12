A apresentadora Ana Hickmann, de 45 anos, e o chef Edu Guedes, de 52, se casam neste sábado, 12, em uma cerimônia religiosa preparada para 150 convidados em Araras, no interior de São Paulo.

O casamento será realizado na Casa Gialla, fazenda do casal. A celebração católica está marcada para as 17h e terá como cenário uma figueira centenária, cuja copa ocupa uma área de aproximadamente 300 metros quadrados.

A cerimônia será conduzida pelo padre Monsenhor Boanerges Bueno.