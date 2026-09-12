A apresentadora Ana Hickmann, de 45 anos, e o chef Edu Guedes, de 52, se casam neste sábado, 12, em uma cerimônia religiosa preparada para 150 convidados em Araras, no interior de São Paulo.
O casamento será realizado na Casa Gialla, fazenda do casal. A celebração católica está marcada para as 17h e terá como cenário uma figueira centenária, cuja copa ocupa uma área de aproximadamente 300 metros quadrados.
A cerimônia será conduzida pelo padre Monsenhor Boanerges Bueno.
Segundo informações da revista Quem, diferentes elementos escolhidos para o casamento foram pensados para fazer referência à trajetória de Ana e Edu. O cuidado envolve desde o local e a decoração até as roupas dos noivos e o vinho que será servido aos convidados.
Ana quer começar cerimônia pontualmente
Uma das preocupações de Ana para este sábado é evitar atrasos. A apresentadora contou que tem reforçado o horário com os padrinhos para que a cerimônia possa começar conforme o planejado.
“Estou avisando todos os padrinhos para que não se atrasem, pois eu estarei lá em ponto. Quero viver o nosso dia por completo, sem perder tempo”, afirmou.
O casamento ocorre na própria propriedade do casal e terá caráter reservado, com a presença de familiares, amigos e convidados.