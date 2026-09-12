Conhecido por já ter sido considerado o “homem mais tatuado do Brasil”, o influenciador Leandro de Souza será submetido a uma cirurgia para retirar um tumor na bexiga. O procedimento está previsto para quarta-feira, 16, em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul.
O nódulo foi descoberto há cerca de um mês, durante exames realizados antes da sétima sessão de remoção das tatuagens que Leandro tem no rosto. Segundo informações divulgadas pelo g1, o tumor mede aproximadamente 6 por 5 centímetros.
A cirurgia será uma RTU (Ressecção Transuretral de Tumor) de bexiga. Além da retirada do tumor, o procedimento permitirá a coleta de material para biópsia. O exame deverá indicar se o nódulo é benigno ou maligno e orientar os próximos passos do tratamento.
Caso a cirurgia seja suficiente, Leandro poderá não precisar de outras intervenções. Se houver diagnóstico de câncer, a equipe médica avaliará a necessidade de tratamentos complementares, como quimioterapia ou radioterapia.
“Estou muito feliz e creio que será tudo bem rápido. No máximo em dois dias o médico disse que já estarei em casa”, afirmou o influenciador.
A cirurgia deverá ser realizada no CRO (Centro Regional de Oncologia) do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul.
Tumor foi descoberto antes de sessão para apagar tatuagens
Leandro descobriu a alteração em 11 de agosto, quando estava em Franco da Rocha (SP) para realizar mais uma etapa do processo de remoção das tatuagens do rosto.
Durante a avaliação que antecederia o procedimento, o biomédico Giancarlo Pincelli decidiu aprofundar a investigação sobre os problemas de saúde relatados pelo influenciador. Uma ultrassonografia foi realizada e revelou o tumor na bexiga.
A sessão para apagar as tatuagens acabou sendo adiada para que Leandro pudesse dar continuidade à investigação médica.
Os médicos descartaram relação entre o surgimento do tumor e o tratamento para remoção das tatuagens.
Influenciador chegou a ter 95% do corpo tatuado
Leandro ficou conhecido nacionalmente pela quantidade de tatuagens. Ao longo de aproximadamente duas décadas, fez mais de 170 desenhos e chegou a ter 95% do corpo coberto.
Posteriormente, iniciou um processo para retirar principalmente as tatuagens do rosto.
Os problemas de saúde também provocaram mudanças em sua rotina neste ano. Há cerca de três meses, Leandro recebeu diagnóstico de insuficiência renal.
Em fevereiro, ele havia se mudado para Petrolina (PE) depois de conquistar uma bolsa para estudar Teologia no Seminário Evangélico Betânia. A previsão era permanecer quatro anos na instituição.
Por causa das condições de saúde, porém, interrompeu o curso depois do primeiro semestre e retornou ao Rio Grande do Sul em junho para continuar o tratamento.