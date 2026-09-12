Conhecido por já ter sido considerado o “homem mais tatuado do Brasil”, o influenciador Leandro de Souza será submetido a uma cirurgia para retirar um tumor na bexiga. O procedimento está previsto para quarta-feira, 16, em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul.

O nódulo foi descoberto há cerca de um mês, durante exames realizados antes da sétima sessão de remoção das tatuagens que Leandro tem no rosto. Segundo informações divulgadas pelo g1, o tumor mede aproximadamente 6 por 5 centímetros.

A cirurgia será uma RTU (Ressecção Transuretral de Tumor) de bexiga. Além da retirada do tumor, o procedimento permitirá a coleta de material para biópsia. O exame deverá indicar se o nódulo é benigno ou maligno e orientar os próximos passos do tratamento.