A versão apresentada pelo pai de Gustavo Veloso, de 3 anos, para explicar a morte do filho foi contrariada pelo resultado da perícia. Igor Veloso de Sousa afirmou à Polícia Civil que o menino teria se afogado na piscina de casa, mas o IML (Instituto Médico Legal) descartou o afogamento como causa da morte e identificou indícios de crime.

Gustavo foi encontrado morto em 3 de agosto, na casa do pai, em Palmas, no Tocantins. Igor e a madrasta do menino, Kathellen Moreira, estão presos preventivamente desde 5 de agosto e são investigados por homicídio duplamente qualificado e tortura. Até o momento, o inquérito não foi concluído e não houve denúncia do Ministério Público.

As divergências entre os depoimentos e as evidências reunidas durante a investigação estão entre os pontos analisados pela Polícia Civil.

Pai disse que menino se afogou