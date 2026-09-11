O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de inquérito para investigar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por suspeitas relacionadas ao financiamento do filme “Dark Horse”, sobre a trajetória de Jair Bolsonaro na campanha presidencial de 2018. A inclusão do senador no caso consta em documento cujo sigilo foi retirado na quinta-feira (10).

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A investigação apura repasses de R$ 61 milhões feitos pelo ex-dono do Banco Master Daniel Vorcaro para a produção do filme, a pedido de Flávio Bolsonaro. A Polícia Federal também investiga o destino dos recursos e suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e outros crimes.