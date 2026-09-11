O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de inquérito para investigar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por suspeitas relacionadas ao financiamento do filme “Dark Horse”, sobre a trajetória de Jair Bolsonaro na campanha presidencial de 2018. A inclusão do senador no caso consta em documento cujo sigilo foi retirado na quinta-feira (10).
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A investigação apura repasses de R$ 61 milhões feitos pelo ex-dono do Banco Master Daniel Vorcaro para a produção do filme, a pedido de Flávio Bolsonaro. A Polícia Federal também investiga o destino dos recursos e suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e outros crimes.
O pedido para abertura do inquérito partiu da Polícia Federal e teve aval da Procuradoria-Geral da República (PGR). Flávio foi incluído na apuração em 22 de julho.
Dois inquéritos
O STF mantém duas investigações relacionadas ao filme. Uma apura suspeitas de desvio de emendas parlamentares para a produção. A outra investiga os R$ 61 milhões repassados por Vorcaro.
Nesta semana, o gabinete de Mendonça também homologou a delação premiada do empresário Antonio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro. Segundo a investigação, a empresa dele foi utilizada para receber recursos destinados ao filme.
Na quinta-feira (10), o ministro Flávio Dino autorizou 49 mandados de busca e apreensão em uma operação que apura o suposto desvio de emendas. Entre os alvos estão o deputado Mario Frias (PL-SP) e a empresária Karina da Gama, sócia da Go Up Entertainment.
Em sabatina no Jornal Nacional na semana passada, Flávio Bolsonaro afirmou que não havia irregularidades em sua participação na busca de recursos privados para financiar o filme.
Com informações do Metrópoles.