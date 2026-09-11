11 de setembro de 2026
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CRISE NO STF

Mendonça retira sigilo de investigações do caso Master

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Alejandro Zambrana, Antonio Augusto e Gustavo Moreno/STF
Ministros Edson Fachin e André Mendonça, do STF.
Ministros Edson Fachin e André Mendonça, do STF.

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou nessa quinta-feira (10) o sigilo da principal investigação sobre o Banco Master e de outros 14 procedimentos relacionados ao caso. A decisão atende a um pedido do presidente da Corte, Edson Fachin, antes da sessão do plenário marcada para a próxima terça-feira (15).

Leia mais: Fachin marca julgamento sobre diálogos entre Moraes e Vorcaro

Investigação

Mendonça é relator da Petição 15.556, a investigação principal. O despacho também determina a publicidade dos Inquéritos 5.026 e 5.035, da Reclamação 88.121 e de outras 12 petições vinculadas ao caso.

O ministro informou que cópias integrais dos processos serão encaminhadas à Presidência do STF e aos demais gabinetes. Procedimentos que possam ter diligências prejudicadas pela divulgação permanecem sob sigilo.

Sessão na próxima semana

Fachin marcou para terça-feira (15) a análise, pelo plenário do STF, da validade de um relatório da Polícia Federal produzido por determinação de Mendonça. O documento aponta a relação entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

A divulgação do relatório e a condução das investigações geraram divergências entre ministros da Corte. Fachin se reuniu nessa quinta com integrantes do STF e com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, para discutir o caso e a sessão da próxima semana.

Com informações do g1.

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