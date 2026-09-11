O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou nessa quinta-feira (10) o sigilo da principal investigação sobre o Banco Master e de outros 14 procedimentos relacionados ao caso. A decisão atende a um pedido do presidente da Corte, Edson Fachin, antes da sessão do plenário marcada para a próxima terça-feira (15).

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Investigação

Mendonça é relator da Petição 15.556, a investigação principal. O despacho também determina a publicidade dos Inquéritos 5.026 e 5.035, da Reclamação 88.121 e de outras 12 petições vinculadas ao caso.