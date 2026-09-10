A Polícia Federal identificou um esquema de fragmentação de recursos de emendas parlamentares entre empresas para dificultar o rastreamento do dinheiro destinado a entidades ligadas ao filme “Dark Horse”, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, informou o G1.

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Segundo a decisão que autorizou a operação, os valores indicados pelo deputado federal Mario Frias (PL-SP) circulavam em um “circuito fechado” entre empresas e organizações investigadas. A PF aponta que a movimentação tinha como objetivo ocultar a origem e o destino das verbas públicas.