10 de setembro de 2026
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AVIÃO SEM REGISTRO

Aeronave cai em área de mata de MT; há mortos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via G1
A aeronave ficou destruída pelo fogo.
A aeronave ficou destruída pelo fogo.

Um avião de pequeno porte caiu nesta quinta-feira (10) em uma região de fazenda, a cerca de 20 km da área urbana de Água Boa (MT). Três pessoas foram encontradas mortas no local, segundo o Corpo de Bombeiros.

A aeronave ficou destruída pelo fogo. De acordo com o delegado Carlos Alberto, responsável pela ocorrência, as condições do avião indicam que não há sobreviventes.

O modelo é um Cessna, de prefixo N401NA, sem registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Ainda não foram identificados a origem, destino, número total de ocupantes e nem quem são as vítimas.

O local foi isolado para os trabalhos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e da Polícia Civil. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) também foi comunicado e participa da investigação.

Com informações do g1.

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