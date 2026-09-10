Um avião de pequeno porte caiu nesta quinta-feira (10) em uma região de fazenda, a cerca de 20 km da área urbana de Água Boa (MT). Três pessoas foram encontradas mortas no local, segundo o Corpo de Bombeiros.

A aeronave ficou destruída pelo fogo. De acordo com o delegado Carlos Alberto, responsável pela ocorrência, as condições do avião indicam que não há sobreviventes.

O modelo é um Cessna, de prefixo N401NA, sem registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Ainda não foram identificados a origem, destino, número total de ocupantes e nem quem são as vítimas.