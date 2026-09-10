O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) foi internado na manhã desta quinta-feira (10), no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratar faringite aguda.

Segundo a assessoria, o político recebe medicação intravenosa para acelerar a recuperação. Os compromissos previstos para esta quinta foram cancelados.

Caiado faria uma visita, às 10h, ao Centro de Inteligência, Comunicação e Monitoramento da Guarda Civil Municipal (CICOM), em Vinhedo, no interior paulista. Às 19h, participaria de uma sabatina em São Paulo.