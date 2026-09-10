O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 47% das intenções de voto contra 45% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno das eleições de 2026, segundo pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira (10).
A diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro, de 1,8 ponto para mais ou para menos. Na comparação com a rodada anterior, Lula oscilou um ponto para cima, enquanto Flávio avançou dois pontos.
No primeiro turno, Lula registra 38%, ante 36% de Flávio. Augusto Cury (Avante) tem 10%, seguido por Renan Santos (Missão), com 3%. Ronaldo Caiado (PSD) e Pablo Marçal (PRTB) aparecem com 2% cada. Outros quatro candidatos têm 1% cada. Clariana Barão, Samara Martins e Wilson Grassi não pontuaram. Brancos e nulos somam 3%, enquanto 1% não soube responder.
Em outro cenário de segundo turno, Augusto Cury aparece com 44%, contra 43% de Lula. Em uma disputa entre Cury e Flávio, o senador marca 43%, enquanto o escritor registra 36%.
A pesquisa foi realizada entre 6 e 9 de setembro, com 3 mil entrevistas por telefone em 623 municípios das 27 unidades da Federação. O levantamento tem margem de erro de 1,8 ponto percentual, intervalo de confiança de 95% e registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04914/2026.
Com informações do Poder360.