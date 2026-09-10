O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 47% das intenções de voto contra 45% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno das eleições de 2026, segundo pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira (10).

A diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro, de 1,8 ponto para mais ou para menos. Na comparação com a rodada anterior, Lula oscilou um ponto para cima, enquanto Flávio avançou dois pontos.

No primeiro turno, Lula registra 38%, ante 36% de Flávio. Augusto Cury (Avante) tem 10%, seguido por Renan Santos (Missão), com 3%. Ronaldo Caiado (PSD) e Pablo Marçal (PRTB) aparecem com 2% cada. Outros quatro candidatos têm 1% cada. Clariana Barão, Samara Martins e Wilson Grassi não pontuaram. Brancos e nulos somam 3%, enquanto 1% não soube responder.