São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul têm risco de tempo severo nesta quinta-feira (10) e sexta-feira (11), com possibilidade de tornados, microexplosões, granizo de grande tamanho, ventos acima de 90 km/h e chuva volumosa em pouco tempo. Segundo a Climatempo, o risco de tornados será maior na sexta-feira.

A previsão aponta maior possibilidade de formação de supercélulas no Paraná, no extremo sul de Mato Grosso do Sul e no sudoeste e sul de São Paulo. Esse tipo de tempestade pode provocar tornados, microexplosões e rajadas de vento excepcionalmente fortes. Quando uma supercélula desenvolve movimento giratório, é chamada de mesociclone.

Fenômeno

A formação dessas tempestades é favorecida pela combinação de baixa pressão, muita umidade em diferentes níveis da atmosfera, mudanças na velocidade e direção dos ventos, contraste de temperatura e condições para o crescimento vertical das nuvens.