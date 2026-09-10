São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul têm risco de tempo severo nesta quinta-feira (10) e sexta-feira (11), com possibilidade de tornados, microexplosões, granizo de grande tamanho, ventos acima de 90 km/h e chuva volumosa em pouco tempo. Segundo a Climatempo, o risco de tornados será maior na sexta-feira.
A previsão aponta maior possibilidade de formação de supercélulas no Paraná, no extremo sul de Mato Grosso do Sul e no sudoeste e sul de São Paulo. Esse tipo de tempestade pode provocar tornados, microexplosões e rajadas de vento excepcionalmente fortes. Quando uma supercélula desenvolve movimento giratório, é chamada de mesociclone.
Fenômeno
A formação dessas tempestades é favorecida pela combinação de baixa pressão, muita umidade em diferentes níveis da atmosfera, mudanças na velocidade e direção dos ventos, contraste de temperatura e condições para o crescimento vertical das nuvens.
Áreas de baixa pressão devem se intensificar sobre o Sul do Brasil e o Paraguai, favorecendo a formação de uma frente fria e de um ciclone extratropical. O ciclone deve se organizar no leste do Rio Grande do Sul. A proximidade desses sistemas aumenta a possibilidade de nuvens carregadas sobre São Paulo, Paraná e sul de Mato Grosso do Sul.
Outro fator é a atuação do jato de baixos níveis, uma corrente de ar quente e úmido vinda da Amazônia, sobre os três estados. A entrada de ar frio de origem polar sobre o Paraguai e o Sul do Brasil na sexta-feira aumenta o contraste de temperatura e reforça a instabilidade.
Sudeste
A frente fria deve se formar entre o Paraguai e o Sul do Brasil na sexta-feira e avançar em direção a São Paulo e Mato Grosso do Sul durante a noite e no sábado (12).
A atmosfera já apresenta muita umidade devido às chuvas recentes em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Com isso, além do risco de tornado, são esperados grandes volumes de chuva em curto período e condições favoráveis a transtornos.
A Climatempo informa que monitora as condições e recomenda acompanhar diariamente as previsões e os avisos meteorológicos para cada região.