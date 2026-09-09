A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (9) os seis filmes brasileiros que continuam em disputa pela vaga de representante do Brasil no Oscar 2027. A decisão sobre o longa que vai tentar uma vaga na categoria de melhor filme internacional será tomada em 16 de setembro.

Os títulos que continuam em disputa são:

100 Dias, de Carlos Saldanha;

A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai;

A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo;

Feito Pipa, de Allan Deberton;

Nosso Segredo, de Grace Passô;

Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins.

A lista dos finalistas saiu de uma pré-lista de 15 filmes, divulgada pela Academia Brasileira de Cinema no mês de agosto.

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