Ancelotti abre ciclo para Copa de 2030 com oito estreantes
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Carlo Ancelotti realizou na tarde de quarta-feira (9) a primeira convocação da seleção brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2030. Ao anunciar os nomes para os amistosos contra Austrália e Índia, o técnico italiano cumpriu a promessa de promover uma renovação significativa no grupo após o fracasso no Mundial deste ano.
A lista de 26 jogadores tem oito debutantes. São eles os goleiros Pedro Morisco, do Coritiba, e Otávio, do Cruzeiro, os zagueiros Arthur Dias, do Athletico Paranaense, e Jair Cunha, do Nottingham, os laterais Matheuzinho, do Corinthians, e Mauro Júnior, do PSV, e os meio-campistas Breno Bidon, do Corinthians, e Gabriel Bontempo, do Santos.
Em relação ao elenco que caiu nas oitavas de final na Copa, permaneceram os zagueiros Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, o lateral Douglas Santos, do Zenit, os meio-campistas Bruno Guimarães, do Arsenal, e Danilo, do Botafogo, e os atacantes Raphinha, do Barcelona, Rayan, do Bournemouth, Endrick, do Real Madrid, e Vinicius Junior, do Real Madrid.
Na comparação com o grupo do Mundial, a média de idade caiu de 29 para 24 anos. A delegação que esteve nos Estados Unidos tinha dois atletas de 20 anos, Rayan e Endrick. Agora, além desses dois, foram chamados Arthur Dias e Estêvão, ambos de 19, e Otávio e Vitor Reis, de 20.
"Temos que priorizar jovens que terão idade para a próxima Copa do Mundo ou a próxima Copa América", afirmou o técnico, fazendo a ressalva de que o momento é de observações. Atletas experientes que não estão na relação divulgada nesta quarta poderão ser chamados futuramente.
"É uma lista equilibrada, com jogadores que estiveram na Copa do Mundo. Vai ser importante para a próxima geração. Temos jovens, que têm qualidade para representar no futuro da seleção, nos próximos anos. E temos também jogadores que estão atuando muito bem no Campeonato Brasileiro", disse.
São dez os atletas que atuam no futebol do Brasil. O Corinthians é o clube com mais representantes, com três. Também tiveram jogadores chamados o Flamengo (2), o Coritiba, o Cruzeiro, o Athletico Paranaense, o Botafogo e o Santos.
Os testes iniciais da nova configuração do time nacional ocorrerão no que tem sido chamado de "super data Fifa", um período estendido com três partidas. O Brasil vai enfrentar a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro, ambas no território do adversário, em Townsville e em Brisbane. Na sequência, em 3 de outubro, jogará pela primeira vez contra a Índia, em Calcutá, na Índia.
Já estão marcados também os compromissos da equipe na "data Fifa" subsequente. Os comandados de Ancelotti vão novamente à Ásia, para dois duelos no Estádio Nacional de Singapura. Enfrentarão o Japão, em 14 de novembro, e Singapura, três dias depois. Para esses jogos, haverá outra convocação.
Confira os convocados para os amistosos contra Austrália e Índia
Goleiros
Hugo Souza (Corinthians)
Pedro Morisco (Coritiba)
Otávio (Cruzeiro)
Defensores
Arthur Dias (Athletico Paranaense)
Douglas Santos (Zenit)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Jair (Nottingham)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Matheuzinho (Corinthians)
Mauro Júnior (PSV)
Vitor Reis (Manchester City)
Wesley (Roma)
Meio-campistas
Andrey Santos (Manchester United)
Breno Bidon (Corinthians)
Bruno Guimarães (Arsenal)
Danilo (Botafogo)
Douglas Luiz (Juventus)
Gabriel Bontempo (Santos)
Atacantes
Endrick (Real Madrid)
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Pedro (Flamengo)
Raphinha (Barcelona)
Rayan (Bournemouth)
Samuel Lino (Flamengo)
Vinicius Junior (Real Madrid)