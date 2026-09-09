Carlo Ancelotti realizou na tarde de quarta-feira (9) a primeira convocação da seleção brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2030. Ao anunciar os nomes para os amistosos contra Austrália e Índia, o técnico italiano cumpriu a promessa de promover uma renovação significativa no grupo após o fracasso no Mundial deste ano.

A lista de 26 jogadores tem oito debutantes. São eles os goleiros Pedro Morisco, do Coritiba, e Otávio, do Cruzeiro, os zagueiros Arthur Dias, do Athletico Paranaense, e Jair Cunha, do Nottingham, os laterais Matheuzinho, do Corinthians, e Mauro Júnior, do PSV, e os meio-campistas Breno Bidon, do Corinthians, e Gabriel Bontempo, do Santos.

Em relação ao elenco que caiu nas oitavas de final na Copa, permaneceram os zagueiros Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, o lateral Douglas Santos, do Zenit, os meio-campistas Bruno Guimarães, do Arsenal, e Danilo, do Botafogo, e os atacantes Raphinha, do Barcelona, Rayan, do Bournemouth, Endrick, do Real Madrid, e Vinicius Junior, do Real Madrid.