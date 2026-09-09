A Polícia Civil investiga como tentativa de homicídio o caso de uma jovem de 18 anos baleada na cabeça na noite da sexta-feira (4), em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A suspeita é que ela tenha sido ferida por um miliciano da região. A motivação sob apuração é a de que ele teria disparado ao vê-la acompanhada de amigos em um bar.

O caso foi registrado na polícia por uma motorista de aplicativo. Ela narrou que foi chamada para uma corrida na região do Areal, em Rio das Pedras. Ao chegar, foi recebida por um homem armado, que determinou que as duas passageiras, entre elas Maria Heloísa Lima Soares, já ferida na cabeça, entrassem no carro e que saísse dali com elas.