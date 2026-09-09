Jovem de 18 anos é baleada na cabeça, e miliciano é suspeito
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A Polícia Civil investiga como tentativa de homicídio o caso de uma jovem de 18 anos baleada na cabeça na noite da sexta-feira (4), em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro.
A suspeita é que ela tenha sido ferida por um miliciano da região. A motivação sob apuração é a de que ele teria disparado ao vê-la acompanhada de amigos em um bar.
O caso foi registrado na polícia por uma motorista de aplicativo. Ela narrou que foi chamada para uma corrida na região do Areal, em Rio das Pedras. Ao chegar, foi recebida por um homem armado, que determinou que as duas passageiras, entre elas Maria Heloísa Lima Soares, já ferida na cabeça, entrassem no carro e que saísse dali com elas.
A motorista deixou a comunidade e procurou uma viatura da polícia para pedir ajuda.
A viatura acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou se tratar de ferimento por projétil de arma de fogo e socorreu Maria Heloísa ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. No momento do atendimento, a vítima estava acordada, mas desorientada em razão do ferimento.
A polícia tem a informação de que o autor do disparo é apontado como um miliciano local, conhecido como RD. A reportagem não identificou a defesa.
A motivação ainda é apurada, mas testemunhas relatam que ele estaria com ciúmes da vítima, com quem falava via redes sociais. Essa versão ainda não foi confirmada de forma independente pela Polícia Civil.
Segundo o boletim, Maria Heloísa deu entrada em estado grave, com indicação de possível transferência para outra unidade. Ela foi depois levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, onde recebeu 32 pontos e passou por cirurgia para retirada do projétil.
A família afirma que a jovem perdeu a memória após o disparo, mas não há informações da gravidade da sequela ou se ela é momentânea. Em nota, a direção do Hospital Municipal Souza Aguiar informou que o quadro de saúde da paciente é estável.