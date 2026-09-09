Uma confusão entre detentos do Iapen (Instituto de Administração Penitenciário do Amapá) deixou um morto e 14 feridos na manhã desta quarta-feira (9), em Macapá. A Sejusp (Secretaria de Estado de Segurança Pública) investiga se o caso tem ligação com uma rixa entre facções.

Os feridos foram encaminhados para o HE (Hospital de Emergência), a maior unidade de saúde do Amapá. O governo estadual informou que enviou efetivo de segurança para monitorar possíveis fugas e ataques criminosos no local.

Emerson Silva, diretor do Iapen, informou que as polícias Civil e Científica apuram a motivação, ainda não confirmada, e os instrumentos utilizados no caso. Duas armas de fogo foram apreendidas durante varredura no pavilhão que abriga cerca de 270 detentos.