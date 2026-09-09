Briga entre detentos deixa um morto e 14 feridos em penitenciária
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Uma confusão entre detentos do Iapen (Instituto de Administração Penitenciário do Amapá) deixou um morto e 14 feridos na manhã desta quarta-feira (9), em Macapá. A Sejusp (Secretaria de Estado de Segurança Pública) investiga se o caso tem ligação com uma rixa entre facções.
Os feridos foram encaminhados para o HE (Hospital de Emergência), a maior unidade de saúde do Amapá. O governo estadual informou que enviou efetivo de segurança para monitorar possíveis fugas e ataques criminosos no local.
Emerson Silva, diretor do Iapen, informou que as polícias Civil e Científica apuram a motivação, ainda não confirmada, e os instrumentos utilizados no caso. Duas armas de fogo foram apreendidas durante varredura no pavilhão que abriga cerca de 270 detentos.
"Por volta de 8h da manhã, no pavilhão Vivência 4, houve um princípio de confusão nessa área que é destinada aos internos da situação provisória. E durante a abertura do banho de sol, houve uma grande confusão entre os internos. A equipe de plantão rapidamente conseguiu efetuar e debelar essa situação ali de momento", disse o gestor em coletiva de imprensa.
Ainda segundo Silva, os detentos teriam usado pedaços de madeira e pedras durante a briga. O diretor não confirmou o nome da vítima, que estava preso sob suspeita de homicídio. O detento morto não havia declarado anteriormente se fazia parte de facção nos registros da penitenciária, afirmou o diretor.
"Durante algum tempo, o Iapen vem sendo alvo de ataques de drone. Em outros momentos, duas armas foram interceptadas pelos nossos servidores de plantão, conseguimos capturar essas armas antes que ela chegasse nas mãos dos internos", acrescentou.
O Amapá vive uma guerra entre facções em meio a uma disputa por pontos de tráficos de drogas e domínio territorial para outras atividades criminosas, como a área portuária de Santana, o segundo maior município do estado e que já ocupou o topo do ranking das cidades mais violentas do Brasil, segundo relatório de 2023 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.