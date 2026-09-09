A Uber anunciou nesta quarta-feira (9) que vai permitir a transmissão ao vivo para pais e responsáveis acompanharem as viagens de adolescentes em automóveis que atuam pela plataforma.

Com a ferramenta, na modalidade "Uber conta teens", os responsáveis podem ver o interior do veículo em tempo real pela câmera do celular do motorista cadastrado na plataforma.

Segundo a empresa, o recurso será disponibilizado gradualmente no aplicativo nos próximos dias e deve funcionar em todo o país.