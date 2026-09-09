Pais vão poder acompanhar ao vivo viagens de adolescentes no Uber
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A Uber anunciou nesta quarta-feira (9) que vai permitir a transmissão ao vivo para pais e responsáveis acompanharem as viagens de adolescentes em automóveis que atuam pela plataforma.
Com a ferramenta, na modalidade "Uber conta teens", os responsáveis podem ver o interior do veículo em tempo real pela câmera do celular do motorista cadastrado na plataforma.
Segundo a empresa, o recurso será disponibilizado gradualmente no aplicativo nos próximos dias e deve funcionar em todo o país.
Os pais ou responsáveis pela conta do adolescente serão os únicos com acesso ao vídeo e receberão uma notificação informando sobre a possibilidade de acompanhar a viagem ao vivo, de acordo com comunicado da empresa.
"Assim que o trajeto é finalizado, a transmissão é encerrada e o arquivo de vídeo fica armazenado de forma criptografada, sendo acessado pelo time de suporte da Uber apenas em casos de reporte de segurança", explica a Uber, em nota.
Segundo a empresa, as viagens na modalidade "Uber conta teens" são feitas pelos "motoristas mais experientes" da plataforma.