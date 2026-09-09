O PL vai explorar o contra-ataque ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça para tentar desgastar o presidente Lula (PT) na campanha e ajudar Flávio Bolsonaro (PL). O partido entende que o recrudescimento do conflito interno na corte tende a piorar o embate institucional que tem o escândalo do Master como pano de fundo.

A avaliação foi compartilhada à reportagem, sob reserva, por lideranças do PL. O grupo foi contrariado nesta quarta-feira (9) com a decisão do ministro Flávio Dino de reintegrar Andrei Passos Rodrigues ao comando da Polícia Federal. O delegado foi afastado na terça (8) por decisão de Mendonça, relator do caso Master.

A decisão de Dino foi vista no PL como um contra-ataque ao colega do STF. A crise segue com a pressão sobre o presidente do Supremo, Edson Fachin, para retirar de Mendonça as relatorias do Master e também do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Governistas aguardam uma decisão nesse sentido.