10 de setembro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
SAÚDE

São Paulo confirma mais dois casos de sarampo e chega a 30 no ano

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo
Vacina é a única forma de prevenir o sarampo
Vacina é a única forma de prevenir o sarampo

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou mais dois casos de sarampo, ambos em crianças menores de 2 anos na capital paulista. Notificados em agosto, os casos foram incluídos no balanço epidemiológico nesta quarta-feira (9), após a confirmação laboratorial.

Com os novos registros, o estado soma 30 casos de sarampo em 2026: 27 na capital, dois em São Bernardo do Campo, no ABC, e um em Guarulhos, Grande São Paulo. Em 22 casos, os pacientes não tinham registro de vacinação contra a doença ou apresentavam esquema vacinal incompleto.

Durante todo o ano passado foram registrados dois casos no território paulista.

Segundo a secretaria, os dois novos casos estão relacionados a cadeias de transmissão já identificadas e acompanhadas pelas equipes de vigilância epidemiológica. Quatro cadeias foram identificadas no estado neste ano. A primeira, registrada entre março e abril e associada a dois casos importados, foi encerrada após 12 semanas sem novos registros.

As outras três cadeias, identificadas em junho, julho e agosto, continuam sob acompanhamento. As equipes investigam os casos, monitoram contatos e avaliam a necessidade de vacinação e de outras medidas de controle.

Todos os casos registrados no estado neste ano estão concentrados na região metropolitana de São Paulo.

Comentários

Comentários