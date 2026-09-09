A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou mais dois casos de sarampo, ambos em crianças menores de 2 anos na capital paulista. Notificados em agosto, os casos foram incluídos no balanço epidemiológico nesta quarta-feira (9), após a confirmação laboratorial.

Com os novos registros, o estado soma 30 casos de sarampo em 2026: 27 na capital, dois em São Bernardo do Campo, no ABC, e um em Guarulhos, Grande São Paulo. Em 22 casos, os pacientes não tinham registro de vacinação contra a doença ou apresentavam esquema vacinal incompleto.

Durante todo o ano passado foram registrados dois casos no território paulista.