São Paulo confirma mais dois casos de sarampo e chega a 30 no ano
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A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou mais dois casos de sarampo, ambos em crianças menores de 2 anos na capital paulista. Notificados em agosto, os casos foram incluídos no balanço epidemiológico nesta quarta-feira (9), após a confirmação laboratorial.
Com os novos registros, o estado soma 30 casos de sarampo em 2026: 27 na capital, dois em São Bernardo do Campo, no ABC, e um em Guarulhos, Grande São Paulo. Em 22 casos, os pacientes não tinham registro de vacinação contra a doença ou apresentavam esquema vacinal incompleto.
Durante todo o ano passado foram registrados dois casos no território paulista.
Segundo a secretaria, os dois novos casos estão relacionados a cadeias de transmissão já identificadas e acompanhadas pelas equipes de vigilância epidemiológica. Quatro cadeias foram identificadas no estado neste ano. A primeira, registrada entre março e abril e associada a dois casos importados, foi encerrada após 12 semanas sem novos registros.
As outras três cadeias, identificadas em junho, julho e agosto, continuam sob acompanhamento. As equipes investigam os casos, monitoram contatos e avaliam a necessidade de vacinação e de outras medidas de controle.
Todos os casos registrados no estado neste ano estão concentrados na região metropolitana de São Paulo.