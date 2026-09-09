Presidente da Câmara de Sumaré é preso em operação contra tráfico
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O vereador Hélio Silva (Cidadania), presidente da Câmara Municipal de Sumaré (SP), e candidato a deputado federal foi preso sob suspeita de envolvimento com tráfico de drogas em operação da Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) de Campinas, na manhã desta quarta-feira (9).
A ação mira esquema de financiamento da compra de drogas, além de armazenamento e distribuição em pontos de tráfico na região de Sumaré.
A reportagem não conseguiu identificar a defesa de Silva. No gabinete do vereador, ninguém atendeu aos telefonemas. Procurada por email, a Câmara Municipal de Sumaré afirmou que os fatos envolvem uma investigação de caráter pessoal contra Hélio e que não havia informação que relacionasse o caso às atividades institucionais do Legislativo.
O órgão também ressaltou que o vereador está amparado pelo princípio constitucional da presunção de inocência.
A Operação Archimagus cumpriu dois mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão em Campinas, Sumaré e Vinhedo, em São Paulo, e Jacutinga, em Minas Gerais. Entre os alvos estava o gabinete de Hélio na câmara.
As investigações apontam que o vereador, conhecido como Mister M, financiava o tráfico de drogas. Ele teria ligação com um sítio em Jacutinga, usado para armazenamento de entorpecentes que seriam distribuídos em Sumaré, e um imóvel que abrigava armas.
Segundo o inquérito, Hélio é suspeito de ter recebido sacolas que aparentavam ter dinheiro em espécie. O material foi colocado no veículo oficial da Câmara de Sumaré utilizado pelo vereador. A investigação apura ainda se recursos ilícitos foram usados para financiamento político-eleitoral.
A Ficco Campinas é formada por policiais federais, rodoviários federais, militares e civis de São Paulo, além de guardas municipais de Paulínia. A força-tarefa atua no combate a organizações criminosas.
Nascido em Porteirinha (MG), Hélio Silva, 55, cumpre seu terceiro mandato como vereador pelo Cidadania.
Ele foi eleito em 2016 e reeleito em 2020 e 2024, quando obteve 1.916 votos, de acordo com TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Em janeiro de 2025, foi reeleito para presidir a Câmara de Sumaré no biênio 2025-2026.