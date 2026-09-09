O vereador Hélio Silva (Cidadania), presidente da Câmara Municipal de Sumaré (SP), e candidato a deputado federal foi preso sob suspeita de envolvimento com tráfico de drogas em operação da Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) de Campinas, na manhã desta quarta-feira (9).

A ação mira esquema de financiamento da compra de drogas, além de armazenamento e distribuição em pontos de tráfico na região de Sumaré.

A reportagem não conseguiu identificar a defesa de Silva. No gabinete do vereador, ninguém atendeu aos telefonemas. Procurada por email, a Câmara Municipal de Sumaré afirmou que os fatos envolvem uma investigação de caráter pessoal contra Hélio e que não havia informação que relacionasse o caso às atividades institucionais do Legislativo.