O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), homologou nesta quarta-feira (9) a proposta de delação premiada de Antônio Carlos Freixo Júnior, o Mineiro, empresário que era um dos responsáveis por fazer remessas financeiras e por conseguir dinheiro vivo (muitas vezes entregue em malas, devido ao volume) para Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Entre as remessas financeiras feitas por Mineiro estão recursos destinados ao fundo dos Estados Unidos usado para financiar o "Dark Horse", filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Esse fundo, chamado Havengate Development Fund, é administrado por Paulo Calixto, advogado ligado ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro. As autoridades suspeitam que parte pode ter sido destinada a Eduardo.