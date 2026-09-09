Agustín Giay, 22, levou quase 100 jogos para marcar seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Em sua partida de número 98, ele enfim desencantou nesta quarta-feira (9) e definiu o placar da vitória no primeiro duelo contra a LDU (EQU) pelas quartas de final da Libertadores.

No Nubank Parque, os donos da casa garantiram a vantagem mínima, com o triunfo por 1 a 0. O resultado permite à equipe de Abel Ferreira jogar por um empate no jogo de volta, na quarta-feira (16), em Quito, para avançar à semifinal do torneio.

A lembrança de sua última visita ao estádio Rodrigo Paz Delgado, na capital equatoriana, no entanto, não é das melhores para os palmeirenses. No ano passado, em confronto justamente pela penúltima fase da competição, a equipe alviverde perdeu por 3 a 0.