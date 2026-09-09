Giay desencanta, e Palmeiras abre vantagem sobre a LDU
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Agustín Giay, 22, levou quase 100 jogos para marcar seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Em sua partida de número 98, ele enfim desencantou nesta quarta-feira (9) e definiu o placar da vitória no primeiro duelo contra a LDU (EQU) pelas quartas de final da Libertadores.
No Nubank Parque, os donos da casa garantiram a vantagem mínima, com o triunfo por 1 a 0. O resultado permite à equipe de Abel Ferreira jogar por um empate no jogo de volta, na quarta-feira (16), em Quito, para avançar à semifinal do torneio.
A lembrança de sua última visita ao estádio Rodrigo Paz Delgado, na capital equatoriana, no entanto, não é das melhores para os palmeirenses. No ano passado, em confronto justamente pela penúltima fase da competição, a equipe alviverde perdeu por 3 a 0.
Pelo menos, o desfecho do embate foi favorável. Em casa, o time da Barra Funda se tornou a única equipe brasileira a reverter uma desvantagem de três gols em uma semifinal, vencendo por 4 a 0.
No duelo desta quarta, o time alviverde completou 200 jogos contra estrangeiros sul-americanos pela Libertadores. E ampliou seu bom retrospecto, agora com 130 vitórias, 34 empates e 36 derrotas, de acordo com números divulgados pelo próprio clube. Foram 429 gols marcados e 176 sofridos.
Desde 2016, quando iniciou a atual série de 11 participações consecutivas no torneio, o aproveitamento é de 71,84%, com 75 vitórias, 25 empates e 16 derrotas.
A vitória sobre os equatorianos alivia a frustração da torcida alviverde após a perda da liderança do Brasileiro no último domingo (6). O Flamengo assumiu a ponta ao vencer o Remo por 1 a 0 e contar com o empate sem gols do Palmeiras com o Botafogo. A diferença entre eles permanece em um ponto, 54 a 53.
O time rubro-negro também divide suas atenções do Nacional com a Libertadores. Nesta quinta-feira (10), a equipe faz o jogo de ida contra o Independiente del Valle, no Equador, às 21h30 (de Brasília).
A atuação do Palmeiras diante da LDU também acalmou a torcida alviverde em meio ao momento de oscilação do time. A equipe de Abel dominou as ações no Allianz Parque, sobretudo no primeiro tempo, quando abriu o placar.
O gol saiu aos 25 minutos, logo após a pausa para hidratação. Vitor Roque ganhou da marcação e soltou um chute forte. O goleiro Gonzalo Valle deu rebote, e Giay, de cabeça, mandou para a rede.
Além de marcar seu primeiro gol pelo clube, o argentino teve atuação segura, sendo importante sobretudo na defesa, com importantes desarmes.
No segundo tempo, o Palmeiras continuou no campo de ataque, rondando a área de Valle, mas empilhou uma série de oportunidades de ampliar a vantagem. Quando não pecava no último passe, faltava mais pontaria nas finalizações.
A LDU, que tentava explorar os contra-ataques, parecia confortável com o resultado apesar da derrota. O time equatoriano sabe a vantagem que tem quando joga em casa, na altitude de 2.800 m acima do nível do mar. O Palmeiras vai precisar de bastante oxigênio para segurar a classificação.