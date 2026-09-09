Santos supera o Atlético-MG na Vila e fica perto da semifinal
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O Santos derrotou o Atlético-MG por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (9), pelo duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, e deu um passo importante para avançar à semifinal da competição.
Diante de 12.132 espectadores na Vila Belmiro, Willian Arão e Oliva, ambos com assistências de Gabigol, definiram o placar da vitória.
O confronto de volta será na próxima quarta-feira (16), às 19h, na MRV Arena, em Belo Horizontes. O Santos avança para a semifinal mesmo se perder por um gol. O Atlético tem que ganhar por três gols de diferença. Se vencer por dois gols o jogo vai para os pênaltis.
O vencedor pega Cienciano ou Torque (Uruguai), que fazem o primeiro jogo na quinta-feira (10), às 21h30, em Cusco (Peru). A partida de volta será em Montevidéu.
Antes, pelo Brasileiro, os clubes jogam como mandantes no sábado (12): o Santos recebe o Cruzeiro (21h). O Atlético pega o Fluminense (16h).
O jogo marcou a estreia de Rodinei, que acertou este mês um contrato até o final de 2027 com o alvinegro paulista. Antes da partida, o clube da Vila também anunciou um novo reforço, com a chegada do meia-atacante Everton Cebolinha, ex-Flamengo.
A chegada de novas peças é importante para o técnico Cuca que tem convivido com desfalques. Diante do time mineiro, ele não contou com Neymar, Barreal, Lucas Veríssimo e Rony. Sem eles, treinador montou a equipe no 4-4-2, com Gabriel Bontempo no meio do ataque e Gabigol à direita. E foi justamente pelo lado direito que o time paulista deu mais trabalho.
Já o treinador do Atlético, Eduardo Domínguez tentou criar mais em jogadas aéreas e rápido troques no meio com Bernard e Fred. Sem Cuello, colocou Preciado do lado direito ofensivo, mas a marcação não deu espaços ao equatoriano.
A primeira metade do primeiro tempo teve muita correria, mas pouco chute a gol. Só o goleiro mineiro Gabriel Delfim trabalhou uma única vez em chute de Gabriel Bontempo.
O gol santista saiu em uma jogada bem trabalhada que começou do lado esquerdo do ataque. Aos 31, Gustavo Henrique fez um cruzamento balão da intermediária para Gabigol. O atacante se livrou da marcação dentro da área e se agachou para servir, de cabeça, Willan Arão que chutou de pé esquerdo.
No segundo tempo, o Santos voltou muito mais ligado e viu uma zaga mineira bem desatenta. O goleiro Gabriel Delfim tinha acabado de fazer três boas defesas quando o Santos ampliou com Oliva, que recebeu assistência novamente de Gabriel Barbosa, aos 23 minutos.
Com os 2 a 0, o Atlético fez alterações, mas com pouca efetividade ofensiva.
Reforço
O Santos terá o reforço do meia-atacante Everton Cebolinha só até o final do ano depois que o jogador rescindiu com o Flamengo, onde não vinha sendo aproveitado na temporada.
O novo jogador foi até a Vila Belmiro e acompanhou a partida contra o Atlético ao lado de Neymar.
O meia Lima, que saiu do Fluminense também com contrato até dezembro, ficou no banco nesta quarta.
Mais Sul-Americana
Do outro lado da chave da Sul-Americana, o Boca Juniors saiu na frente do São Paulo: 1 a 0, na noite de terça (8). Já o Vasco ficou no 0 a 0 com o Santa Fé, em Bogotá.
Agora a equipe paulista precisa vencer por dois gols de diferença, enquanto que os cariocas avançarão à semifinal com uma vitória.