O Santos derrotou o Atlético-MG por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (9), pelo duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, e deu um passo importante para avançar à semifinal da competição.

Diante de 12.132 espectadores na Vila Belmiro, Willian Arão e Oliva, ambos com assistências de Gabigol, definiram o placar da vitória.

O confronto de volta será na próxima quarta-feira (16), às 19h, na MRV Arena, em Belo Horizontes. O Santos avança para a semifinal mesmo se perder por um gol. O Atlético tem que ganhar por três gols de diferença. Se vencer por dois gols o jogo vai para os pênaltis.