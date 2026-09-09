Vasco anuncia a contratação do meia argentino Lescano
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O Vasco anunciou, na manhã desta quarta-feira (9), a contratação do meia argentino Alan Lescano. O novo camisa 22 assinou contrato até dezembro de 2029.
"Muito feliz por chegar ao Vasco da Gama, ao Rio de Janeiro. Sei que é um grande clube, com uma linda torcida. Espero ser muito feliz com essa camisa", disse Lescano.
A transação girou na casa de 7 milhões de dólares, em torno de R$ 36 milhões. Lescano tem 24 anos.
O meia estava no Argentinos Juniors. Ele iniciou a carreira no Gimnasia La Plata, também da Argentina.
Lescano é o quinto reforço anunciado nesta janela de transferências. Anteriormente, o Vasco divulgou os acertos com os atacantes Facundo Colidio e Bruno Duarte, e com o volante Sosa. O lateral-esquerdo Paulinho também foi anunciado, após um pré-contrato assinado ainda no início da temporada.