O Vasco anunciou, na manhã desta quarta-feira (9), a contratação do meia argentino Alan Lescano. O novo camisa 22 assinou contrato até dezembro de 2029.

"Muito feliz por chegar ao Vasco da Gama, ao Rio de Janeiro. Sei que é um grande clube, com uma linda torcida. Espero ser muito feliz com essa camisa", disse Lescano.

A transação girou na casa de 7 milhões de dólares, em torno de R$ 36 milhões. Lescano tem 24 anos.