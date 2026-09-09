Suspeito de sequestrar adolescente que pulou de carro é preso
| Tempo de leitura: 1 min
O suspeito de sequestrar uma adolescente de 16 anos que pulou do carro para fugir, na zona norte do Rio de Janeiro, foi preso na madrugada desta quarta-feira (9).
A polícia encontrou Anderson Rodrigues Leite em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na noite desta terça-feira (8). Ele foi levado à 23ª DP (Méier), na capital, para prestar depoimento.
Segundo a polícia, ele afirmou que no momento do crime estava sob efeito da mistura de medicamento controlado com álcool. O suspeito não explicou por que puxou a jovem para o veículo.
O delegado pediu a prisão de Anderson ao plantão judiciário e o mandado foi expedido ainda na madrugada. O suspeito foi preso enquanto aguardava na delegacia.
A polícia não informou se Anderson já tem advogado. A reportagem busca a defesa dele.
O crime ocorreu na sexta-feira (4). A adolescente voltava da escola, no Engenho Novo, por volta das 20h, quando parou ao lado de um veículo com película escura nos vidros.
A jovem disse que o homem dentro do carro afirmou estar armado. Ela achou que se tratava de um assalto e entregou o celular, mas foi puxada por ele para dentro do veículo, segundo depoimento. A ação foi registrada por câmeras de segurança.
O suspeito arrancou com o carro. A vítima aproveitou um momento de descuido do motorista para abrir a porta e pular do carro. Um veículo que vinha logo atrás precisou frear bruscamente para não a atropelar. Segundo o pai da adolescente, ela sofreu escoriações no joelho e bateu a cabeça, mas passa bem.
A jovem correu até um condomínio próximo e pediu ajuda. O suspeito fugiu levando a bolsa dela.
O carro foi encontrado estacionado no bairro de Irajá.
Anderson, que trabalha como motorista de ônibus, será investigado por sequestro.