O suspeito de sequestrar uma adolescente de 16 anos que pulou do carro para fugir, na zona norte do Rio de Janeiro, foi preso na madrugada desta quarta-feira (9).

A polícia encontrou Anderson Rodrigues Leite em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na noite desta terça-feira (8). Ele foi levado à 23ª DP (Méier), na capital, para prestar depoimento.

Segundo a polícia, ele afirmou que no momento do crime estava sob efeito da mistura de medicamento controlado com álcool. O suspeito não explicou por que puxou a jovem para o veículo.