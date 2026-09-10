A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira (9) o Projeto de Lei 3258/19, que garante a mulheres, idosos e pessoas com deficiência o direito de desembarcar de ônibus fora das paradas regulares durante o período noturno.

A proposta, já aprovada pelo Senado, altera a Lei do Atendimento Prioritário. A relatora na CCJ, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), apresentou parecer favorável e afirmou que o texto é compatível com princípios e valores previstos na Constituição.

Segundo a parlamentar, a medida busca ampliar a proteção à segurança, à dignidade, à liberdade de locomoção e à igualdade de grupos mais expostos a riscos durante deslocamentos urbanos à noite. Para ela, permitir o desembarque em locais mais seguros reduz vulnerabilidades sem criar privilégio incompatível com o princípio da igualdade.