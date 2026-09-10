Um passageiro foi atingido por um disparo de bala de borracha e spray de pimenta durante a abordagem da Guarda Civil Metropolitana (GCM) dentro de um ônibus, na tarde dessa quarta-feira (9), no Terminal General Osório, em Campo Grande (MS).

Segundo a testemunha, agentes abordaram um vendedor ambulante que estava com mercadorias. O passageiro, que vestia vermelho, retrucou com os guardas na tentativa de defender o vendedor.

Imagens registradas dentro do coletivo 080, que faz a linha Terminal General Osório-Terminal Aero Rancho, mostram dois agentes entrando no ônibus. Um deles anuncia a prisão do passageiro e utiliza spray de pimenta contra ele. Durante a contenção, o agente recua e dispara a arma de bala de borracha.