Gabriela Cervantes Pereira, de 30 anos, foi presa em flagrante nessa quarta-feira (9), em Aquidauana (MS), após o vídeo em que aparece agredindo uma filhote de cachorro viralizar nas redes sociais.
As imagens foram publicadas pela própria mulher no TikTok na segunda-feira (7). No vídeo, ela joga a cadela no chão e chuta o animal. Após a repercussão, Gabriela negou ter cometido maus-tratos e afirmou que a gravação mostrava uma brincadeira.
A denúncia foi registrada pela plataforma Devir, na área destinada a casos de maus-tratos. A Polícia Civil iniciou buscas e localizou a suspeita em casa, com apoio da Delegacia de Polícia de Anastácio.
A cachorra foi resgatada e, segundo a Polícia Civil, está bem e recebe os cuidados necessários. O animal será encaminhado a um órgão de proteção animal do município.
Com informações do Campo Grande News.
AGORA ELA ALEGA QUE FOI “BRINCADEIRA”! 🤬
Animal não é brinquedo e nenhum tipo de violência pode ser normalizada ou justificada dessa forma.
Seguimos atuando no caso! 👊🏻🔗 pic.twitter.com/5YCOFxzx0G
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1 Comentários
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JERONIMO ARAUJO 24 horas atrásUma marginal dessa é um perigo a sociedade. Hoje fez com o cao, amanhã faz com uma pessoa. Precisa ser limada da sociedade.