11 de setembro de 2026
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MAUS-TRATOS

Mulher chuta filhote de cachorro e publica na internet; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/X
As imagens foram publicadas pela própria mulher no TikTok na segunda-feira (7).
As imagens foram publicadas pela própria mulher no TikTok na segunda-feira (7).

Gabriela Cervantes Pereira, de 30 anos, foi presa em flagrante nessa quarta-feira (9), em Aquidauana (MS), após o vídeo em que aparece agredindo uma filhote de cachorro viralizar nas redes sociais.

As imagens foram publicadas pela própria mulher no TikTok na segunda-feira (7). No vídeo, ela joga a cadela no chão e chuta o animal. Após a repercussão, Gabriela negou ter cometido maus-tratos e afirmou que a gravação mostrava uma brincadeira.

A denúncia foi registrada pela plataforma Devir, na área destinada a casos de maus-tratos. A Polícia Civil iniciou buscas e localizou a suspeita em casa, com apoio da Delegacia de Polícia de Anastácio.

A cachorra foi resgatada e, segundo a Polícia Civil, está bem e recebe os cuidados necessários. O animal será encaminhado a um órgão de proteção animal do município.

Com informações do Campo Grande News.

AGORA ELA ALEGA QUE FOI “BRINCADEIRA”! 🤬

Animal não é brinquedo e nenhum tipo de violência pode ser normalizada ou justificada dessa forma.

Seguimos atuando no caso! 👊🏻🔗 pic.twitter.com/5YCOFxzx0G

— Delegado Bruno Lima (@del_brunolima) September 9, 2026

https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/mulher-e-presa-apos-ser-flagrada-agredindo-filhote-de-cachorro-a-chutes#brid_cp_Brid_40f073cc2d3e6276b1ff7ffd13

Comentários

1 Comentários

  • JERONIMO ARAUJO 24 horas atrás
    Uma marginal dessa é um perigo a sociedade. Hoje fez com o cao, amanhã faz com uma pessoa. Precisa ser limada da sociedade.