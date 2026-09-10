Gabriela Cervantes Pereira, de 30 anos, foi presa em flagrante nessa quarta-feira (9), em Aquidauana (MS), após o vídeo em que aparece agredindo uma filhote de cachorro viralizar nas redes sociais.

As imagens foram publicadas pela própria mulher no TikTok na segunda-feira (7). No vídeo, ela joga a cadela no chão e chuta o animal. Após a repercussão, Gabriela negou ter cometido maus-tratos e afirmou que a gravação mostrava uma brincadeira.