09 de setembro de 2026
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MORTE EM RODOVIA

Idoso desce da moto para checar pneu e morre atropelado

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/4ª Cia BPRv via OBemdito
O homem pilotava uma Honda CG 150 no sentido de Doutor Camargo a Jussara.
O homem pilotava uma Honda CG 150 no sentido de Doutor Camargo a Jussara.

Um motociclista de 70 anos morreu atropelado na noite dessa segunda-feira (7), na PR-323, em Terra Boa, Noroeste do Paraná. A suspeita é de que ele tenha descido da moto para verificar um possível problema no pneu.

O acidente aconteceu por volta das 19h, no km 190 da rodovia. O homem pilotava uma Honda CG 150 no sentido de Doutor Camargo a Jussara.

Segundo a análise preliminar da Polícia Científica, o motociclista estava fora da moto quando foi atingido por outro veículo. O motorista fugiu do local e não havia sido identificado até o registro da ocorrência.

O motociclista morreu no local, e o corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão. A motocicleta foi levada ao pátio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), em Cianorte.

Com informações da Banda B.

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