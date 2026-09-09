Um motociclista de 70 anos morreu atropelado na noite dessa segunda-feira (7), na PR-323, em Terra Boa, Noroeste do Paraná. A suspeita é de que ele tenha descido da moto para verificar um possível problema no pneu.
O acidente aconteceu por volta das 19h, no km 190 da rodovia. O homem pilotava uma Honda CG 150 no sentido de Doutor Camargo a Jussara.
Segundo a análise preliminar da Polícia Científica, o motociclista estava fora da moto quando foi atingido por outro veículo. O motorista fugiu do local e não havia sido identificado até o registro da ocorrência.
O motociclista morreu no local, e o corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão. A motocicleta foi levada ao pátio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), em Cianorte.
Com informações da Banda B.