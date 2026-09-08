A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um menino de sete anos. O corpo foi encontrado em uma casa de Cidade São Mateus, na zona leste da capital paulista, na noite desta segunda-feira (7). Familiares suspeitam que ele tenha tentado reproduzir um desafio visto em um celular.

O aparelho que o menino usava foi apreendido nesta terça-feira (8). A polícia aguarda os laudos da perícia e do IML (Instituto Médico Legal).

Testemunhas contaram à polícia que o menino estava em casa e brincava com uma vizinha de 9 anos. Após a menina ir embora, ele pediu um lanche à mãe e fez uma referência a uma brincadeira de "pular de um penhasco".