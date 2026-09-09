O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira (9) a quebra completa dos sigilos envolvidos nas investigações do caso Master como uma resposta à crise sem precedentes instalada na cúpula do Judiciário.

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"Diante da gravidade do maior crime financeiro da história do Brasil, o povo brasileiro precisa de explicações e medidas imediatas para enfrentar a crise institucional que tomou conta do Poder Judiciário", escreveu Lula, no X (antigo Twitter).