09 de setembro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ACIDENTE GRAVE

Motociclista cai na via, motoristas param para ajudar e 2 morrem

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/CBN Curitiba
O caminhão atingiu primeiro o Gol, que foi lançado contra o Ford Courier. Na sequência, a Courier atingiu o motociclista, que morreu no local.
O caminhão atingiu primeiro o Gol, que foi lançado contra o Ford Courier. Na sequência, a Courier atingiu o motociclista, que morreu no local.

Duas pessoas morreram quando um caminhão-tanque atingiu veículos parados na Linha Verde, no Trevo do Atuba, em Curitiba (PR), na manhã desta segunda-feira (7). Uma das vítimas era o motociclista que estava caído na pista e recebia ajuda de outros motoristas.

Segundo a Polícia Militar, dois policiais que saíam de serviço também pararam para prestar atendimento e sinalizar a via. Motoristas de um Volkswagen Gol e de um Ford Courier estavam no local quando o caminhão-tanque, que seguia pela BR-116 para acessar a Linha Verde, não conseguiu frear.

O caminhão atingiu primeiro o Gol, que foi lançado contra o Ford Courier. Em seguida, a Courier atingiu o motociclista, que morreu no local. O motorista da Courier sofreu ferimentos graves e morreu após tentativas de reanimação.

A esposa dele estava no veículo e sofreu apenas escoriações. O motorista do caminhão permaneceu no local e relatou aos policiais que não conseguiu ver a tempo o acidente com o motociclista.

Com informações da Banda B.

Comentários

Comentários