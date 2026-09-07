Duas pessoas morreram quando um caminhão-tanque atingiu veículos parados na Linha Verde, no Trevo do Atuba, em Curitiba (PR), na manhã desta segunda-feira (7). Uma das vítimas era o motociclista que estava caído na pista e recebia ajuda de outros motoristas.

Segundo a Polícia Militar, dois policiais que saíam de serviço também pararam para prestar atendimento e sinalizar a via. Motoristas de um Volkswagen Gol e de um Ford Courier estavam no local quando o caminhão-tanque, que seguia pela BR-116 para acessar a Linha Verde, não conseguiu frear.

O caminhão atingiu primeiro o Gol, que foi lançado contra o Ford Courier. Em seguida, a Courier atingiu o motociclista, que morreu no local. O motorista da Courier sofreu ferimentos graves e morreu após tentativas de reanimação.