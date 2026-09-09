A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de chuva para quarta (9) e quinta-feira (10), com possibilidade de pancadas moderadas a fortes em diferentes regiões do território paulista.

As instabilidades podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo isolado, com maior abrangência na faixa leste do estado.

Esse cenário é provocado por vários sistemas meteorológicos que estarão em curso ao mesmo tempo, como formação de uma área de baixa pressão e frente fria associada a um ciclone extratropical na costa sul do Brasil, informa o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.