Defesa Civil alerta para chuva forte quarta (9) e quinta (10)
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A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de chuva para quarta (9) e quinta-feira (10), com possibilidade de pancadas moderadas a fortes em diferentes regiões do território paulista.
As instabilidades podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo isolado, com maior abrangência na faixa leste do estado.
Esse cenário é provocado por vários sistemas meteorológicos que estarão em curso ao mesmo tempo, como formação de uma área de baixa pressão e frente fria associada a um ciclone extratropical na costa sul do Brasil, informa o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.
A Climatempo também informa que uma corrente de ar quente e úmido vinda da amazônia, que os meteorologistas chamam de jato de baixos níveis, estará atuando com força sobre São Paulo. Ela deixa a atmosfera mais quente e úmida e colabora para a formação das nuvens carregadas.
O CGE complementa que essa condição mantém alta probabilidade de elevados volumes de precipitação até o final de semana. Nos próximos dias, o ar frio que derrubou as temperaturas gradativamente perde força, diminuindo a sensação de frio.
O aviso da Defesa Civil prevê acumulados de até 70 mm e rajadas de vento de 40 a 65 km/h na região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, litoral norte, Campinas, São José dos Campos, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Araraquara.
Nas regiões de Araçatuba, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Itapeva, Sorocaba e Registro, os acumulados podem variar de 20 a 40 mm, com rajadas de vento abaixo de 40 km/h.
De acordo com o banco de dados do CGE, setembro acumulou até esta terça-feira (8) 78,3 mm de precipitação na capital paulista, o que equivale a 18,6% acima dos 66 mm esperados para o mês.
A previsão do CGE para esta quarta na Grande São Paulo é de muitas nuvens, termômetros na madrugada ao redor dos 14°C e chuva fraca intermitente.
As instabilidades ganham força no decorrer do dia e há risco de chuva moderada a forte no período da tarde, com diminuição das precipitações no período noturno. O tempo instável não permite que a temperatura máxima supere os 23°C.
A quinta também deve começar com muitas nuvens, chuva fraca e temperatura mínima na madrugada ao redor dos 17°C. No decorrer do dia, sol e variação de nuvens, o que permite ligeira elevação da temperatura até os 24°C, com taxas mínimas de umidade do ar em torno dos 60%.
A partir do início da tarde, o CGE diz que as áreas de instabilidades ganham força e ocorrem períodos de chuva moderada a forte, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento que podem superar os 50 km/h. As precipitações se estendem para o período da noite, porém com diminuição da intensidade.